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СМИ назвали главные ошибки водителей при сезонной смене колес

Одной из основных ошибок при сезонной смене колес является их неправильное хранение. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале «За рулем».

В материале отмечается, что колеса должны храниться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. При этом шины без дисков можно ставить на пол, а на дисках — класть стопкой или подвешивать, чтобы они не касались пола. Отмечается, что нарушение правил хранения колес приводит к появлению скрытых дефектов, которые могут стать причиной разрыва шин под нагрузкой.

Автор статьи замечает, что срок службы шин составляет пять лет с даты их изготовления. Возможность их использования после истечения срока годности должен определять сам водитель в соответствии с техническим состоянием шин. Также необходимо уделять вниманию дискам, так как кривые диски могут вызвать дисбаланс колес, отмечается в материале.

К тому же необходимо правильно затягивать болты при смене колес. Это нужно делать крест-накрест (перемещая ключ от болта болту по диагонали), используя динамометрический ключ, отмечает автор статьи. По его словам, среди прочего нужно устанавливать правильно давление в колесах. Необходимые значения обычно указываются в проемах двери машины и в инструкции по эксплуатации автомобиля, замечает автор. Балансировать колеса, по его словам, следует каждые 10-15 тыс. км пробега или раз в год. Автор также советует водителям выбирать качественные услуги шиномонтажа.

Ранее в «Автодоре» предложили уменьшить разрешенный период использования зимней автомобильной резины с шипами с 273 дней до 188 дней. По словам специалистов, это позволит снизить износ дорожного покрытия в Центральном регионе страны. Для других регионов предложили установить норму использования шипованных колес в соответствии с местными климатическими особенностями. Также для уменьшения износа дорожного покрытия в «Автодоре» предложили установить максимально разрешенную скорость на дорогах зимний период в пределах 70–80 км/ч.

Теги: автомобиль, зимний сезон
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