Голикова напомнила об отмене чартеров между Россией и Китаем с 14 февраля

Татьяна Голикова (Фото: kremlin.ru)

Россия отменит все чартерные рейсы в Китай с 14 февраля. Об этом напомнила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства, передает «РИА Новости».

«Все заранее предупреждены», — отметила она, добавив, что на всех пунктах пропуска осуществляются меры по профилактике и выявлению лиц с острыми респираторными заболеваниями.

Голикова добавила, что количество чартерных рейсов уже сокращается, и 5 февраля их будет только два. По словам вице-премьера, с 4 февраля ввели запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая.

Решение о приостановке выполнения большинства регулярных рейсов между Россией и Китаем было принято 31 января. С тех пор полеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг выполнял только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании. При этом для них был выделен специальный терминал F в Шереметьево.