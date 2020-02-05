Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 12:47
Власти Симферополя сообщили о дефиците питьевой воды Общество, 17:48 Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации Политика, 17:40 В России предложили ограничить использование шипованных шин Общество, 17:35 Что готовят в кафе из продуктов, которые не успевают продать магазины Партнерский материал, 17:30 Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 17:27 Новый адрес: какие домены выбирает российский бизнес Pro, 17:25 Колосков назвал провокацией информацию об отстранении России от ЧМ-2022 Спорт, 17:22 ФАС сообщила о превышении цен на медицинские маски в Дагестане на 650% Общество, 17:20 Голикова напомнила об отмене чартеров между Россией и Китаем с 14 февраля Общество, 17:14 Хуснуллин предостерег от ненужных разговоров о реновации по всей России Общество, 17:14 Роспотребнадзор заявил о пробеле в законе о принудительной госпитализации Общество, 17:11 Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов Политика, 17:09 Почему ASIC-майнеры подорожают из-за китайского коронавируса Крипто, 16:56 В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой Технологии и медиа, 16:50
Вирус из Китая ,  
0 

Голикова напомнила об отмене чартеров между Россией и Китаем с 14 февраля

Татьяна Голикова (Фото: kremlin.ru)

Россия отменит все чартерные рейсы в Китай с 14 февраля. Об этом напомнила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства, передает «РИА Новости».

«Все заранее предупреждены», — отметила она, добавив, что на всех пунктах пропуска осуществляются меры по профилактике и выявлению лиц с острыми респираторными заболеваниями.

Голикова добавила, что количество чартерных рейсов уже сокращается, и 5 февраля их будет только два. По словам вице-премьера, с 4 февраля ввели запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая.

Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Решение о приостановке выполнения большинства регулярных рейсов между Россией и Китаем было принято 31 января. С тех пор полеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг выполнял только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании. При этом для них был выделен специальный терминал F в Шереметьево.

Голикова также 3 февраля анонсировала приостановку чартерных рейсов между странами с 14 февраля.

Теги: Татьяна Голикова, Китай, чартерные рейсы, отмена
Материалы по теме
Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям
Общество
S7 приостановит полеты в Китай и Гонконг
Общество
Россия решила приостановить чартерные полеты в Китай
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter