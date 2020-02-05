В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

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Пользователи жалуются на сбой в работе отдельных сервисов «Яндекса». В компании подтвердили РБК, что у пользователей могут возникать сложности с доступом, и сообщили, что пытаются устранить причину неполадок.

На официальной странице «Яндекса» во «ВКонтакте» пользователи сообщают о том, что у них не работают почта и «Яндекс.Диск».

«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сказал представитель «Яндекса».

Сервис Downdetector показывает, что сбои начались примерно в 15:30 мск. Пользователи начали жаловаться на невозможность зайти в почту и воспользоваться сервисами «Яндекс.Такси», каршерингом «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Музыка». Проблемы возникли у пользователей в европейской части России, на Урале, в Новосибирске и Приморье.

В середине января сбой затронул сервис «Яндекс.Карты». У пользователей возникли проблемы с отображением транспорта и постройкой маршрутов.