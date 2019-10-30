В «Яндексе» объяснили сбой в работе навигатора

Представитель «Яндекса» рассказал РБК, что сбои произошли не у «Яндекс.Навигатора», а у системы GPS, которые распространились на все сервисы с геолокацией.

В компании добавили, что «Яндекс.Навигатор» уже умеет предупреждать о «телепортациях» и сбоях, от которых страдают приложения и интернет-сервисы, использующие GPS.

«Навигатор теперь распознает резкие скачки сигнала GPS на большие расстояния (при движении по построенному маршруту) и оставляет вашу координату в текущей точке маршрута. При этом построенный маршрут и карта с ориентирами остаются на экране, а приложение предупреждает одной из фраз в случайном порядке: «Зона помех, возможны ошибки GPS» или «Защита от телепортации включена», — отметил представитель «Яндекса».

Telegram-канал «Подъем» сообщал, что его подписчики пожаловались на сбои в работе сервиса «Яндекс.Навигатор». По данным канала, из центра и юго-запада Москвы водителей перебрасывало в Шереметьево. «Подъем» со ссылкой на портал Downdetector также писал, что сбои происходили не только в Москве, но и в Центральной России и на Урале.