Общество , 14 янв, 14:44
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В работе «Яндекс.Карты» произошел сбой
У некоторых пользователей возникли проблемы с отображением транспорта на «Яндекс.Карты». Эту информацию подтвердили РБК в пресс-службе сервиса.
«Сейчас восстанавливаем работу сервиса, и большинство маршрутов уже отображается», — добавил представитель «Яндекс.Карты».
Ранее «РИА Новости» сообщило, что ряд пользователей в Москве столкнулись с проблемой отображения транспорта на «Яндекс.Карты».
В октябре пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс.Навигатор». Тогда в «Яндексе» РБК пояснили, что сбои произошли у системы GPS и распространились на все сервисы с геолокацией.