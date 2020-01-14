В работе «Яндекс.Карты» произошел сбой

У некоторых пользователей возникли проблемы с отображением транспорта на «Яндекс.Карты». Эту информацию подтвердили РБК в пресс-службе сервиса.

«Сейчас восстанавливаем работу сервиса, и большинство маршрутов уже отображается», — добавил представитель «Яндекс.Карты».

Ранее «РИА Новости» сообщило, что ряд пользователей в Москве столкнулись с проблемой отображения транспорта на «Яндекс.Карты».

В октябре пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс.Навигатор». Тогда в «Яндексе» РБК пояснили, что сбои произошли у системы GPS и распространились на все сервисы с геолокацией.