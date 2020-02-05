Курсы доллара и евро снизились более чем на 50 коп.

Фото: АГН «Москва»

Курс евро на Московской бирже впервые с начала февраля опустился ниже 69 руб., следует из данных торгов. На минимуме стоимость евро достигла отметки 68,949 руб., что более чем на 70 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно с этим курс доллара на Московской бирже потерял более 50 коп., опустившись до 62,5575 руб.

Укрепление рубля происходит на фоне роста мировых цен на нефть. 5 февраля стоимость барреля Brent выросла более чем на 3,7%.

В конце января глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях, назвав рубль достаточно стабильной валютой.