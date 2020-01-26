Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Сейчас сбережения лучше хранить в рублях, так как это достаточно стабильная валюта, заявил глава Сбербанка в интервью на телеканале «Россия-1».

Греф рассказал, что большую часть своих сбережений он хранит в рублях, однако у него также есть накопления в долларах и евро. «Зависит все от объема накоплений», — отметил он.

В феврале прошлого года Греф отмечал, что одним из основных защитных активов граждан по-прежнему остается доллар. В связи с этим он сказал, что предстатели власти не должны подогревать панические настроения и говорить о возможной отмене оборота доллара в стране. При этом глава Сбербанка добавил, что следует постепенно сокращать зависимость от этой валюты, так как доллар — «монополист в мире», а любая монополия — это зло.

Глава Сбербанка также рассказывал, что хранит сбережения в рублях, долларах, евро и в швейцарских франках, причем большую часть в этом портфеле занимает американская валюта.