Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

Слова директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева о том, что движение курса доллара возможно только в сторону увеличения, к 200 руб., а не наоборот, были неверно интерпретированы некоторыми СМИ. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Я возмущен. Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост», — заявил Ведев.

По его словам, информация о том, что курс рубля может составить 200 руб. за доллар, не соответствует действительности.

На полях Гайдаровского форума эксперт заявил, что в существующих условиях курс рубля может отклоняться только в одну сторону — в сторону его удешевления по отношению к доллару.

Это связано с тем, что в России Центробанк таргетирует инфляцию, а Министерство финансов через бюджетное правило таргетирует обменный курс. В итоге Минфин предъявляет основной спрос на иностранную валюту, добавил Ведев. По его словам, это «опасная игра в слабый рубль», которую поддерживает часть «хозяйствующих субъектов».