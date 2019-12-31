Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

В 2019 году рубль укрепился к доллару, но не отыграл обвал 2018-го. В наступающем году эксперты пророчат рублю стабильность. Но есть непрогнозируемые риски, способные ударить по курсу, — предвыборная кампания в США и новые санкции

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2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты. В начале года российская валюта может укрепиться, а во втором полугодии — ослабнуть до 65 руб. за доллар. Аналогичные ожидания и у аналитиков, опрошенных Bloomberg: по их прогнозам, средний курс в 2020 году будет колебаться в районе 64–64,5 руб. за доллар.

Как российская валюта пережила 2019 год

2019 год рубль заканчивает на отметке ниже 62 руб. за доллар: с начала года он укрепился на 12,6% по состоянию на последний торговый день 30 декабря. За прошлый год курс российской валюты, наоборот, упал — на 17,5%. Уровня 2017 года (57,6 руб. за доллар на конец декабря) рубль в 2019-м не достиг: он торговался в диапазоне от 62 до 70 руб. за доллар. Зато курс был относительно стабильным: вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная в ценах трехмесячных опционов, в уходящем году опускалась до докризисных минимумов. На 26 декабря, по данным терминала Bloomberg, она составила 8,1%, а в декабре 2014 года — январе 2015 года волатильность национальной валюты достигала 56–57%. Однако рубль остается одной из самых волатильных валют: он занимает шестое место по этому показателю после южноафриканского ранда, турецкой лиры, чилийского песо, бразильского реала и колумбийского песо.

В 2019 году рубль получил значительную поддержку от притока иностранных инвесторов, в том числе в облигации федерального займа (ОФЗ), напоминает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. На 1 ноября доля нерезидентов среди держателей этих бумаг составила максимальные за полтора года 32%. Она стала сокращаться после введения санкций в отношении UC Rusal в апреле 2018 года, но с января 2019 года вновь перешла к росту.

Рубль остается недооцененным, считает экономист Citi по России, Украине и Казахстану Артем Заигрин: на протяжении всего 2019 года высокий уровень премии за риск в рубле поддерживало влияние бюджетного правила (механизма закупок валюты Минфином на сверхдоходы от нефти дороже $41,6). «По нашим оценкам, речь может идти о 12–13 «излишних» рублях в курсе, причем основную роль на данный момент играет именно бюджетный фактор», — считает эксперт.