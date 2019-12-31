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Курс доллара на 31 декабря
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Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
В 2019 году рубль укрепился к доллару, но не отыграл обвал 2018-го. В наступающем году эксперты пророчат рублю стабильность. Но есть непрогнозируемые риски, способные ударить по курсу, — предвыборная кампания в США и новые санкции
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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты. В начале года российская валюта может укрепиться, а во втором полугодии — ослабнуть до 65 руб. за доллар. Аналогичные ожидания и у аналитиков, опрошенных Bloomberg: по их прогнозам, средний курс в 2020 году будет колебаться в районе 64–64,5 руб. за доллар.

Как российская валюта пережила 2019 год

2019 год рубль заканчивает на отметке ниже 62 руб. за доллар: с начала года он укрепился на 12,6% по состоянию на последний торговый день 30 декабря. За прошлый год курс российской валюты, наоборот, упал — на 17,5%. Уровня 2017 года (57,6 руб. за доллар на конец декабря) рубль в 2019-м не достиг: он торговался в диапазоне от 62 до 70 руб. за доллар. Зато курс был относительно стабильным: вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная в ценах трехмесячных опционов, в уходящем году опускалась до докризисных минимумов. На 26 декабря, по данным терминала Bloomberg, она составила 8,1%, а в декабре 2014 года — январе 2015 года волатильность национальной валюты достигала 56–57%. Однако рубль остается одной из самых волатильных валют: он занимает шестое место по этому показателю после южноафриканского ранда, турецкой лиры, чилийского песо, бразильского реала и колумбийского песо.

В 2019 году рубль получил значительную поддержку от притока иностранных инвесторов, в том числе в облигации федерального займа (ОФЗ), напоминает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. На 1 ноября доля нерезидентов среди держателей этих бумаг составила максимальные за полтора года 32%. Она стала сокращаться после введения санкций в отношении UC Rusal в апреле 2018 года, но с января 2019 года вновь перешла к росту.

Рубль остается недооцененным, считает экономист Citi по России, Украине и Казахстану Артем Заигрин: на протяжении всего 2019 года высокий уровень премии за риск в рубле поддерживало влияние бюджетного правила (механизма закупок валюты Минфином на сверхдоходы от нефти дороже $41,6). «По нашим оценкам, речь может идти о 12–13 «излишних» рублях в курсе, причем основную роль на данный момент играет именно бюджетный фактор», — считает эксперт.

Почему рубль в начале года укрепится

На 2020 год экономисты, опрошенные РБК, прогнозируют курс рубля в диапазоне, аналогичном прошлогоднему, от 62 до 70 руб., в зависимости от рисков. В среднем на год закладывается курс на уровне 65 руб. за доллар, то есть чуть слабее, чем в уходящем году.

В начале года доллар будет торговаться по 62–64 руб. благодаря улучшению геополитического фона по России, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Приток средств иностранных инвесторов в условиях благоприятной внешней конъюнктуры и ограниченного оттока капитала из России могут снизить курс доллара в первом квартале 2020 года до 61 руб., ждет глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года
Финансы

Что может привести к ослаблению

Перспективы первого полугодия 2020-го для рубля выглядят лучше, чем перспективы второго, замечает Орлова. Во второй половине 2020 года рынок будет очень чувствителен к предвыборной повестке в США, говорит она: от того, будет ли переизбран президент США Дональд Трамп на второй срок, зависят перспективы отношений страны с Россией, а значит, и риски новых санкций, и перспективы российских рынков. Поэтому во втором полугодии 2020 года доллар будет торговаться по 65–70 руб., а в случае неблагоприятного сценария подорожает до 70 руб., прогнозирует она. Если президентские выборы в США в конце 2020 года усилят волатильность на валютных рынках и спровоцируют глобальный risk-off, курс доллара вырастет до 65–66 руб., прогнозирует главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

«Ренессанс Капитал» в базовом сценарии не ждет чувствительных санкций, например, в отношении первичного и вторичного рынка ОФЗ, отмечает Донец: «А к небольшим движениям по санкциям российские рынки привыкли настолько, что фактически не реагируют на них сколько-либо значимыми и устойчивыми изменениями, как показал эпизод введения новых санкций в августе этого года». В случае возобновления торгового противостояния США и Китая или введения новых санкций в отношении России доллар подорожает до 68–73 руб., считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, в ином случае останется стабильным и будет торговаться в диапазоне 64–66 руб. за доллар.

Помимо санкций и геополитики риски для рубля несет снижение интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам. Замедление мировой экономики в 2020 году, скорее всего, остановится, и мировые центробанки могут перестать смягчать денежно-кредитную политику, полагает Заигрин. Во втором полугодии иностранные инвесторы будут фиксировать прибыль: доходности ОФЗ снизятся, дальнейшего значимого смягчения политики от ЦБ рынок ждать уже не будет, говорит Коныгин: в среднем доллар в 2020 году подорожает до 65 руб. Интенсивность притока на рынок ОФЗ в связи с завершением цикла снижения процентных ставок может несколько снизиться, согласна Донец. Кроме того, ЦБ в 2020 году продолжит проводить в дополнение к регулярным покупкам иностранной валюты в рамках бюджетного правила еще и отложенные покупки за предыдущие годы на $10 млн, это также будет ослаблять рубль, отмечает она.

«Мы видим курс рубля к доллару США в 2020 году на уровне 66,5 руб. в среднем по году, 67 руб. на конец года», — прогнозирует Донец. Потапов предлагает ориентироваться на уровни около 65 руб. к концу 2020 года. При цене на нефть около $60 за баррель курс продолжит колебаться районе 64–66 руб. за доллар, считает Заигрин. Аналитики АТОНа ждут курса доллара в диапазоне 63–68 руб. при цене нефти $55–65 за баррель.

В каком случае рубль может быть крепче

Однако не все экономисты согласны с тем, что эти риски существенны. В 2019 году на развивающихся рынках сильно снизились ставки, это должно ускорить их экономический рост и привлечь потоки капитала — такой внешний фон позитивен для рубля, говорит главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Эксперт не ждет и сильной эскалации торговой войны между США и Китаем: «В США предвыборный год, и важно поддержать хорошую динамику фондового рынка». К середине 2020 года доллар ослабнет до 65 руб., к концу — укрепится до 64 руб., прогнозирует она.

В случае отсутствия внешних шоков перспективы у рубля благоприятные, рассуждает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой: ставки в мире низкие или вовсе отрицательные, риски во многих странах заметно выше, поэтому соотношение риск/доходность в рубле будет оставаться привлекательным для инвесторов. Равновесный курс рубля в 2020 году он оценивает в 62,5–65 за доллар при цене нефти около $55–60 за баррель, но допускает, что рубль может быть и сильнее, особенно в начале года из-за благоприятной сезонности платежного баланса.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Рубль, консенсус-прогноз
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