Минкомсвязь определится со списком сайтов с бесплатным доступом к марту

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Минкомсвязь до марта составит перечень интернет-ресурсов, доступ к которым станет бесплатным, заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

«Мы ведем дискуссию. Я думаю, что к концу февраля мы должны принципиально определиться, что должно войти в этот гарантированный государством социальный пакет», — заявил министр.

Минкомсвязь приступила к разработке соответствующего списка онлайн-ресурсов после того, как в январе президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил ввести на территории России бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам». В перечень могут войти некоторые текстовые агентства и газеты, которые не будут грузить операторов «тяжелой картинкой», сообщал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Позднее в СМИ появился предварительный список интернет-ресурсов с бесплатным доступом. По данным «Известий», в нем предлагаемые онлайн-площадки поделили на четыре категории — это государственные сайты (портал госуслуг, сайты органов власти), соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и другие), почтовые сервисы («Яндекс.Почта», Mail.Ru, km.ru) и «другие значимые информационные ресурсы».