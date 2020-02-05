Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус. Об этом сообщили в посольстве России в Токио, передает ТАСС.

По данным диппредставительства, лайнер стоит на рейде в японском портовом городе Йокогама. «Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», — сказали в дипмиссии.

Минздрав Японии сообщал, что врачи выявили коронавирус у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. По данным ведомства, он находится в водах рядом с портом Йокогама с 3 февраля. Заразившихся госпитализировали.

Проверку на борту лайнера начали после того, как у 80-летнего пассажира, сошедшего на берег полторы недели назад, диагностировали новый коронавирус.