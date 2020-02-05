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Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус. Об этом сообщили в посольстве России в Токио, передает ТАСС.

По данным диппредставительства, лайнер стоит на рейде в японском портовом городе Йокогама. «Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», — сказали в дипмиссии.

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Минздрав Японии сообщал, что врачи выявили коронавирус у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. По данным ведомства, он находится в водах рядом с портом Йокогама с 3 февраля. Заразившихся госпитализировали.

Проверку на борту лайнера начали после того, как у 80-летнего пассажира, сошедшего на берег полторы недели назад, диагностировали новый коронавирус.

Вспышка пневмонии, вызванной ранее не известным типом коронавируса, возникла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Впоследствии случаи заражения выявили в других городах КНР, а также за пределами страны — в Японии, Таиланде, Австралии, Канаде, США, России и других странах.

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По последним данным, в Китае число заразившихся превысило 24 тыс. человек, и еще 490 погибли. Россия решила эвакуировать своих граждан из Уханя. Президент Владимир Путин приказал использовать для вывоза россиян самолеты ВКС. Два самолета с эвакуированными гражданами России уже вылетели из Уханя. Их отправят в Тюменскую область, где они будут две недели находиться под карантином.

Теги: Япония, коронавирус, круизный лайнер, россияне
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