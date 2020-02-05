Власти исключили заражение коронавирусом от вывезенных из Уханя россиян

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Риска распространения новой коронавирусной инфекции из центра, куда эвакуировали россиян из Китая, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она пояснила, что место специально выбрали так, что из него «невозможно распространение инфекции». Также, по словам Поповой, у карантинного центра установили заграждения и оборудовали его системой видеонаблюдения; кроме того, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов.

Меры безопасности будут приняты и во время встречи эвакуированных россиян в аэропорту, добавила она. Чтобы сократить количество контактов, сотрудники таможенной службы и пограничники сами поднимутся на борт в специальной одежде. Помимо этого, самолеты и автобусы, на которых поедут вывезенные россияне, пройдут санитарную обработку, как и их личные вещи, добавила Попова.