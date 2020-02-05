СМИ узнали о просьбе США и Франции созвать заседание Совбеза ООН по Сирии

Фото: United Nations

Великобритания, США и Франция запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на северо-западе Сирии, сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС в организации.

По данным агентств, в срочном заседании, которое может пройти уже 6 февраля, примут участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен и представители управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

3 февраля пятеро турецких военных и трое гражданских погибли в результате артиллерийского обстрела в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Анкара обвинила в ударе правительственные войска Башара Асада и в ответ атаковала позиции сирийской армии. Турция также заявила о полном уничтожении целей противника по результатам этой операции. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в ходе операции были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.

В сентябре 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, на территории которой еще остаются вооруженные боевики. В рамках соглашения российские военные патрулируют внешний периметр зоны, а турецкие создали внутри периметра 12 наблюдательных постов.