Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М

Российская армия начала получать новые танки Т-90М. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Генерал добавил, что кроме этого для армии закупаются танки Т-72Б3М, а также модернизированные боевые машины пехоты — БМП-2, БМП-3 и бронетранспортеры — БТР-82А.

Танк Т-90М — модификация Т-90А. Госконтракт на поставку танков Минобороны и Уралвагонзавод (УВЗ) заключили на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Общая стоимость подписанных тогда с предприятием контрактов превышала 24 млрд руб.

Как писал «Коммерсантъ», в 2018–2019 годах планировалось заказать 30 танков Т-90М, десять из которых были новой постройки, а еще 20 — из парка российской армии, их собирались модернизировать до уровня Т-90М.