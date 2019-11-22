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В Минобороны назвали срок поставок модернизированных танков Т-90М

Танк Т-90М поступит в Российскую армию в 2020 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Сергей Бибик.

«Планируем осуществить поставку в войска современной и модернизированной техники: танков Т-90М, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82», — сказал Бибик, отвечая на вопрос о планах на будущий год. Кроме того, по его словам, на 2020 год запланированы поставки боевых машин нового поколения БМД-4М и десантируемых бронетранспортеров БТР-МДМ, а также защищенной автомобильной техники последнего поколения «Тайфун», «Торнадо» и «Тигр».

Танк Т-90М является последней модификацией танка Т-90А. Госконтракт на поставку этих танков Минобороны и Уралвагонзавод (УВЗ) заключили на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Общая стоимость подписанных тогда с предприятием контрактов превышала 24 млрд руб.

Танк получил новый башенный модуль с пушкой калибра 125 мм, автоматическую систему управления огнем, способную сопровождать цель в тепловизионном канале прицела, и модульную динамическую защиту, которая оберегает Т-90М от действия современных средств поражения.

Теги: танк, Минобороны
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
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