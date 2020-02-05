Израильские военные засекли пуск ракет из сектора Газа

Три ракеты запустили из сектора Газа по израильской территории, сообщается в аккаунте Армии обороны Израиля в Twitter.

«За последнюю неделю 13 запусков ракет, совершенных из сектора Газа по израильским мирным жителями», — отмечается в сообщении.

В начале февраля израильские истребители и вертолеты ударили по военным объектам палестинского движения ХАМАС. Атака стала ответом на ракетный обстрел израильской территории.

В конце января военные Израиля нанесли удар по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет и воздушных шаров со взрывчаткой. В Армии обороны рассказали, что атаковали завод по производству оружия и подземную инфраструктуру.