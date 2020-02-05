Политика , 05 фев, 03:06
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Израильские военные засекли пуск ракет из сектора Газа
Три ракеты запустили из сектора Газа по израильской территории, сообщается в аккаунте Армии обороны Израиля в Twitter.
«За последнюю неделю 13 запусков ракет, совершенных из сектора Газа по израильским мирным жителями», — отмечается в сообщении.
В начале февраля израильские истребители и вертолеты ударили по военным объектам палестинского движения ХАМАС. Атака стала ответом на ракетный обстрел израильской территории.
В конце января военные Израиля нанесли удар по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет и воздушных шаров со взрывчаткой. В Армии обороны рассказали, что атаковали завод по производству оружия и подземную инфраструктуру.