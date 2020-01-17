Израиль ответил ракетными ударами на запуск из Газы шаров со взрывчаткой

По официальной информации в результате палестинского нападения никто не пострадал

Фото: Adel Hana / AP

Израильские военные вечером в четверг нанесли ракетный удар по Сектору Газа. Налет самолетов, выпустивших несколько снарядов по позициям группировки «Хамас», стал ответом на запуск с палестинской стороны воздушных шаров со взрывчаткой, сообщает издание Haaretz.

О результатах обстрела не сообщается. Официально утверждается, что целью налета были подземные сооружения, которые использовали экстремисты.

Что касается шаров, то как сообщает New York Times со ссылкой на данные израильской полиции, то при их приземлении никто не пострадал. На место происшествия были отправлены саперы.

Это уже второй обстрел Газы за последние два дня. В среду налет был совершен после того, как палестинцы обстреляли южные районы Израиля при помощи самодельных ракетных установок.

Палестинцы используют воздушных змеев и шары со взрывчаткой с начала 2018 года. Одной из целей является уничтожение в том числе уничтожение фермерских хозяйств на израильской территории.