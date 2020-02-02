ВВС Израиля ударили по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа

Израильская авиация атаковала военные объекты движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел своей территории, говорится в сообщении на сайте Армии обороны Израиля.

«Истребители и вертолеты ЦАХАЛ атаковали несколько целей ХАМАС в северной части сектора Газа, в том числе его подземную инфраструктуру», — сообщили военные Израиля.

По данным издания Haaretz, ранее со стороны сектора Газа по израильской территории было выпущено несколько снарядов. Помимо этого, в четырех разных местах на юге Израиля военные обнаружили воздушные шары со взрывчаткой, пишет газета.

Израильские военные также атаковали позиции группировки ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракет и воздушных шаров со взрывчаткой 30 января. Тогда истребили нанесли удар по южной части сектора, в том числе по оружейному заводу и подземной инфраструктуре.