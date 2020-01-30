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Политика ,  
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Израильские истребители нанесли удар по позициям ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные нанесли удар по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет и воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом сообщается на сайте Армии обороны Израиля.

Истребители атаковали южную часть сектора, в том числе завод по производству оружия и подземную инфраструктуру.

Израиль ответил ракетными ударами на запуск из Газы шаров со взрывчаткой
Общество

В середине января самолеты Армии обороны страны также выпустили несколько ракет по подземным сооружениям ХАМАС. Издание Haaretz писало, что удар стал ответом на запуск из сектора Газа воздушных шаров со взрывчаткой. По данным израильской полиции, в результате никто не пострадал.

Палестинская сторона использует подобные шары с начала 2018 года. В частности, для уничтожения фермерских хозяйств в Израиле.

Теги: Израиль, сектор Газа, ХАМАС
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