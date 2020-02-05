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Глава ВОЗ попросил страны поделиться данными о новом коронавирусе

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус попросил страны-члены ВОЗ поделиться информацией о новом типе коронавируса. Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter.

Он попросил предоставить подробные данные об эпидемиологической картине, клинической тяжести и результатах исследований. «Это обязанность всех стран в соответствии с международными медико-санитарными правилами», — сказал Гебрейесус.

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Гендиректор отметил, что ВОЗ также увеличивает свои возможности, чтобы противостоять дезинформации о коронавирусе. Гебрейесус также заявил, что организация просит не вводить излишних ограничений, которые мешают торговле и международным перевозкам. По его словам, они могут привести к росту «страха и стигматизации, что принесет мало пользы общественному здравоохранению».

По последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом превысило 20,6 тыс. человек и еще 425 погибли. Вспышка заболевания возникла в Китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания зафиксировали во всех регионах КНР, а также в США, Франции, германии, Японии, Таиланде, Сингапуре и других странах.

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В конце января первые случаи заражения выявили в России. В результате власти решили эвакуировать россиян из Китая. Президент Владимир Путин приказал привлечь самолеты Воздушно-космических сил. 4 февраля из Уханя вылетели два борта ВКС.

Теги: Всемирная организация здравоохранения, Китай, коронавирус
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