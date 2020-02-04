Минобороны опровергло обстрел военной полиции России протурецкими силами

Российская военная полиция в Сирии (Фото: Министерство обороны РФ)

Сообщения об атаке протурецких формирований на пост военной полиции России севернее города Телль-Рифат в провинции Алеппо в Сирии не соответствуют действительности. Об этом заявил глава российского центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Юрий Боренков, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Боренков подчеркнул, что российские подразделения военной полиции и военные советники на территории Сирии находятся в безопасности.

Ранее 4 февраля North Press Agеncy со ссылкой на источники сообщило о том, что турецкие военные атаковали позиции российских военнослужащих на севере провинции Алеппо.

3 февраля пять турецких военных и три гражданских специалиста погибли из-за атаки сирийской армии в провинции Идлиб. В ответ Турция обстреляла позиции сирийской армии и «нейтрализовала», как заявил министр обороны страны Хулуси Акара, 76 военных.