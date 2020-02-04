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Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором

Максим Акимов (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РБК источник, близкий к Акимову. О новом назначении бывшего вице-премьера также сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

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Источник РБК сказал, что первым заместителем директора стал предшественник Акимова на посту гендиректора «Почты России» Николай Подгузов. Об этом также сообщил источник «РИА Новости», знакомый с итогами заседания. Он указал, что формально Подгузов будет назначен указом гендиректора.

По данным источника агентства, Акимов вышел из состава совета директоров, который возглавлял, так как по уставу «Почты России» генеральный директор не может одновременно быть председателем совета директоров. Состав этого совета правительство должно сформировать позднее.

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В конце января источники РБК уже сообщали, что глава «Почты России» Николай Подгузов после назначения на эту должность бывшего вице-премьера Максима Акимова останется на предприятии в должности первого заместителя Акимова. Ранее стало известно, что Акимову поступило предложение возглавить «Почту России» и он его принял.

Максим Акимов с 2018 года вплоть до отставки правительства Дмитрия Медведева в середине января занимал должность вице-премьера и курировал в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики. Он не вошел в новое правительство премьер-министра Михаила Мишустина.

Николай Подгузов возглавляет «Почту России» с середины 2017 года. Ранее он занимал пост заместителя директора департамента экономики и финансов правительства, а в 2013 году перешел в Минэкономразвития.

Теги: «Почта России», Максим Акимов, гендиректор
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