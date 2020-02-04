Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором

Максим Акимов (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РБК источник, близкий к Акимову. О новом назначении бывшего вице-премьера также сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Источник РБК сказал, что первым заместителем директора стал предшественник Акимова на посту гендиректора «Почты России» Николай Подгузов. Об этом также сообщил источник «РИА Новости», знакомый с итогами заседания. Он указал, что формально Подгузов будет назначен указом гендиректора.

По данным источника агентства, Акимов вышел из состава совета директоров, который возглавлял, так как по уставу «Почты России» генеральный директор не может одновременно быть председателем совета директоров. Состав этого совета правительство должно сформировать позднее.