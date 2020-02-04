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Поправки в Конституцию ,  
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Путин не увидел ничего необычного в поправках в Конституцию

Владимир Путин  (Фото: kremlin.ru)

В поправках в Конституции нет ничего необычного, так как они многократно вносились и ранее, заявил президент России в ходе встречи с представителями общественности в Череповце. Трансляцию беседы ведет телеканал «Россия 24».

Президент напомнил, что в 1993 году на фоне «острого политического кризиса», который привел к вооруженным столкновениям в Москве, президент Борис Ельцин принял «правильное решение» провести референдум о доверии к себе, а затем и голосование по поводу новой Конституции.

«После принятия Конституции поправки в нее вносились 15 раз. То, что происходит сейчас, в этом нет ничего необычного. В среднем работа от заявки до окончания полного цикла шла от полутора до четырех месяцев», — сказал он.

Президент также отметил, что, когда в обществе идет широкая дискуссия по поводу поправок в Конституцию, люди чувствуют себя сопричастными к ее изменению. «Окончательной точкой» по этому вопросу должно стать «всенародное голосование», добавил он.

Президент также заявил, что рассчитывает уложиться с поправками в Основной закон в «здравые сроки». По его словам, если работа по поправкам будет завершена, как предполагает комиссия, это займет чуть более трех месяцев.

Кремль не определился с датой голосования по поправкам в Конституцию
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Владимир Путин анонсировал поправки к Конституции во время своего послания Федеральному собранию 15 января. Изменения затрагивают, в частности, статус Госсовета и полномочия Госдумы при назначении премьер-министра и членов правительства. Также предлагается закрепить в Основном законе индексацию пенсий и МРОТ и запретить иностранное гражданство для судей, депутатов, сенаторов, глав правительства и федеральных министров.

Уже 20 января президент внес проект закона о поправках в Госдуму, и спустя три дня нижняя палата парламента его одобрила. Второе чтение законопроекта может пройти в феврале.

Теги: Конституция, поправки, Владимир Путин
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