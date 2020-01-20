В Госдуме назвали сроки рассмотрения поправок в Конституцию во II чтении

Второе чтение в Госдуме по законопроекту президента России Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию может пройти в феврале. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

«Мы предполагаем, что это будет в феврале», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об изменении Конституции. Отмечается, что документ был подготовлен на основе предложений рабочей группы. Среди них — ограничение по сроку избрания президента, запрет высокопоставленным лицам иметь гражданство и вид на жительство в других государствах, а также поправки в части усиления роли Государственной думы и повышение статуса Государственного совета.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию во вторник, 21 января.