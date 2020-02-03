Кремль не определился с датой голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Дата проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию России находится на стадии согласования. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это все будет уточняться, это все находится в стадии разработки, обсуждения, давайте просто наберемся терпения», — отметил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января предложил внести поправки в Конституцию. Они предусматривают закрепление статуса и роли Госсовета, наделение Госдумы правом назначать премьер-министра страны и членов правительства и запрет на иностранное гражданство для чиновников.

Глава государства внес в нижнюю палату проект о поправках в Конституцию 20 января, спустя три дня Госдума приняла документ в первом чтении. Однако Путин объявил, что решение о подписании соответствующего закона будет принято после результатов общероссийского голосования.