Кремль не определился с датой голосования по поправкам в Конституцию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 12:12
Супербоул-2020: самая крутая автомобильная реклама Авто, 15:08 Высокие цели с низкой маржой: как энергокомпаниям проводить трансформацию Pro, 15:08 В Москве задержали подозреваемого в угоне врезавшейся в ГУ МВД машины Общество, 15:03 Автор идеи о наказании шумных соседей объяснила штрафы в 150 тыс. руб. Общество, 14:40 Кремль ответил на планы Эрдогана поговорить с Путиным о ситуации в Идлибе Политика, 14:36 Глава МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией Политика, 14:34 Как выглядят карантинные пункты для граждан КНР в Приморье. Фоторепортаж Общество, 14:34  Минспорта позвало World Athletics в рабочую группу по восстановлению ВФЛА Спорт, 14:11 «Нафтогаз» отчитался об объеме транзита российского газа за январь Бизнес, 14:11 Утром — деньги, вечером — результат: какие технологии прельщают логистов Pro, 14:02 Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии Политика, 14:02 Объем торгов Bitcoin на бирже Bitmex составил $2 трлн с 2016 года Крипто, 14:02 Что должен уметь современный финансовый директор Партнерский материал, 13:57 «Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае Бизнес, 13:53
Поправки в Конституцию ,  
0 

Кремль не определился с датой голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Дата проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию России находится на стадии согласования. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это все будет уточняться, это все находится в стадии разработки, обсуждения, давайте просто наберемся терпения», — отметил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января предложил внести поправки в Конституцию. Они предусматривают закрепление статуса и роли Госсовета, наделение Госдумы правом назначать премьер-министра страны и членов правительства и запрет на иностранное гражданство для чиновников.

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян
Политика

Глава государства внес в нижнюю палату проект о поправках в Конституцию 20 января, спустя три дня Госдума приняла документ в первом чтении. Однако Путин объявил, что решение о подписании соответствующего закона будет принято после результатов общероссийского голосования.

Разработкой поправок в Конституцию занимается специальная рабочая группа. В нее вошли 75 человек, включая писателя Захара Прилепина, пианиста Дениса Мацуева, депутата Госдумы Валентину Терешкову и других деятелей из разных сфер.

Теги: Дмитрий Песков, дата, голосование, поправки, Конституция
Материалы по теме
Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter