Кремль ответил на вопрос о сроках визита Путина в Китай

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Визит президента России Владимира Путина в Китай, запланированный на вторую половину 2020 года, остается в графике без изменений. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«2020 год еще только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, не поменялись ли планы Путина посетить КНР из-за распространения коронавируса в этой стране.

В ноябре в Кремле сообщили, что Владимир Путин планирует посетить Китай в 2020 году. Ранее о том, что российского президента ожидают в КНР, заявил первый заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

В Китае, по данным ВОЗ, 17 238 человек заражены коронавирусом. Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 20 438 заболевших. За пределами КНР зафиксировано 153 случая заболевания более чем в 20 странах. К настоящему моменту от осложнений, вызванных инфекцией, погибли 427 человек.