В Кремле сообщили о планах Путина посетить в 2020 году Китай

В Кремле сообщили о планах Путина посетить в 2020 году Китай

Владимир Путин (Фото: Wu Hong / AP)

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай в 2020 году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков «РИА Новости», комментируя заявление замминистра иностранных дел Китая.

О том, что в Китае ожидают визита Путина в следующем году, ранее заявил первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, слова замминистра опубликованы на сайте китайского МИДа. Он отметил, что российский и китайский лидеры многократно встречались в последнее время, напомнив, что недавно состоялась их встреча в Бразилии.

Кроме того, Лэ Юйчэн сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в 2020 году в Россию на саммит стран БРИКС и саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, решимость Китая укреплять сотрудничество с Россией остается неизменной.

Ранее 25 ноября пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин примут участие в открытии газопровода «Сила Сибири» по телемосту. По его словам, лидеры договорились об этом в Бразилиа, где с 13 по 15 ноября проходил саммит БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — РБК.).