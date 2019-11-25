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В Кремле сообщили о планах Путина посетить в 2020 году Китай
Владимир Путин (Фото: Wu Hong / AP)

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай в 2020 году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков «РИА Новости», комментируя заявление замминистра иностранных дел Китая.

О том, что в Китае ожидают визита Путина в следующем году, ранее заявил первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, слова замминистра опубликованы на сайте китайского МИДа.  Он отметил, что российский и китайский лидеры многократно встречались в последнее время, напомнив, что недавно состоялась их встреча в Бразилии.

Кроме того, Лэ Юйчэн сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в 2020 году в Россию на саммит стран БРИКС и саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, решимость Китая укреплять сотрудничество с Россией остается неизменной.

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Путин назвал связи с Китаем неподверженными влиянию извне

Ранее 25 ноября пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин примут участие в открытии газопровода «Сила Сибири» по телемосту. По его словам, лидеры договорились об этом в Бразилиа, где с 13 по 15 ноября проходил саммит БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — РБК.).

После встречи с Си Цзиньпином 13 ноября Путин говорил, что крепкие связи Москвы и Пекина «не подвержены влиянию извне», и называл отношения между странами стратегическим партнерством. По итогам саммита, российский лидер заявил о планах России и Китай увеличить товарооборот до $200 млрд в год, отметив, что стороны ранее срока достигли показателя в $100 млрд в год.

Теги: Владимир Путин, Китай, визит
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Путин назвал связи с Китаем неподверженными влиянию извне
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