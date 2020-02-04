В 23 регионах России зафиксировали превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ

Превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ среди россиян зафиксировано на пятой неделе 2020 года в 23-х субъектах России и в восьми центральных городах регионов. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что территория распространения заболевания гриппом и ОРВИ растет. В структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В. Наибольшему заражению подвержены дети в возрасте 3-6 лет и 7-14 лет.

По данным Роспотребнадзора, в рамках подготовки к росту числа заболеваний было привито свыше 73,95 млн россиян, что составило больше половины от численности населения страны.

В середине января ведомство сообщало о низком уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для профилактики заболевания Роспотребнадзор советовал совершать больше пеших прогулок, избегать мест больших скоплений людей, а также тщательно соблюдать гигиену рук.



