Роспотребнадзор сообщил о низком уровне заболеваемости гриппом в России

На третьей неделе 2020 года на территории России зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, отметили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране с 13 по 19 января наблюдался невысокий уровень заболеваемости в сравнении с недельными эпидемическими порогами. Эта ситуация обусловлена в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и др.).

«При этом доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов еженедельно увеличивается», — отметили в ведомстве. Незначительное превышение недельных эпидемических порогов зафиксировано в Астраханской области и Алтайском крае, а также в Оренбурге, Ставрополе, Уфе.

Сейчас в целом по стране привиты более 73,95 млн человек, что составляет 50,5% от численности населения, добавили в Роспотребнадзоре.