Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 61,47 (-0,07) Quote, 20 янв, 12:29
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 68,21 (-0,33) Quote, 20 янв, 12:29
Появилось видео горящего траулера в Охотском море Общество, 10:00 МЧС показало видео с места пожара в Томской области Общество, 09:43 Шарапова потеряла более 200 мест в рейтинге после поражения в Австралии Спорт, 09:43 «Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге Бизнес, 09:38 Роспотребнадзор сообщил о низком уровне заболеваемости гриппом в России Общество, 09:30 Таможня объяснила ошибки с пошлинами для клиентов зарубежных магазинов Общество, 09:28 Умер пассажир экстренно севшего в Казани самолета Общество, 09:23 Узбекистан уточнил число погибших при пожаре в Томске граждан республики Общество, 09:00 Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s Экономика, 09:00 Поистине жестокий руководитель: портрет медиамагната Руперта Мердока Pro, 08:58 В Сбербанке напомнили об опасности пересылки фотографий банковских карт Финансы, 08:57 Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open Спорт, 08:56 Осужденный за взятку экс-мэр Владивостока сообщил о своем переводе в СИЗО Общество, 08:45 Небензя заявил об интересе ООН к новым фактам о химатаке в Сирии Политика, 08:29
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор сообщил о низком уровне заболеваемости гриппом в России

На третьей неделе 2020 года на территории России зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, отметили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране с 13 по 19 января наблюдался невысокий уровень заболеваемости в сравнении с недельными эпидемическими порогами. Эта ситуация обусловлена в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и др.).

«При этом доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов еженедельно увеличивается», — отметили в ведомстве. Незначительное превышение недельных эпидемических порогов зафиксировано в Астраханской области и Алтайском крае, а также в Оренбурге, Ставрополе, Уфе.

Роспотребнадзор назвал единственный надежный способ защиты от гриппа
Общество

Сейчас в целом по стране привиты более 73,95 млн человек, что составляет 50,5% от численности населения, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали чаще гулять для профилактики ОРВИ. В ведомстве отметили, что пешие прогулки повышают устойчивость организма к простудам, а также позволяют избежать скопления людей в общественном транспорте. Специалисты также напомнили, что необходимо тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест и перед приемом пищи, или пользоваться кожными антисептиками на спиртовой основе. Также в целях профилактики рекомендовано проводить влажную уборку дома и чаще проветривать помещение.

Теги: ОРВИ, грипп, Роспотребнадзор
Материалы по теме
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа
Общество
Врачи назвали главные ошибки в лечении гриппа и ОРВИ
Общество
Минздрав спрогнозировал время пика заболеваемости гриппом в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter