В Роспотребнадзоре посоветовали чаще гулять для профилактики ОРВИ

В целях профилактики гриппа и острых респираторный вирусных инфекций (ОРВИ) необходимо ежедневно гулять на свежем воздухе. Такие рекомендации россиянам дал Роспотребнадзор, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Пешие прогулки позволят повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте», — говорится в сообщении ведомства.

Следует также избегать мест массового скопления людей, либо использовать в таких местах медицинскую маску, защищающую нос и рот. Кроме того, необходимо тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест и перед приемом пищи, а в случае отсутствия такой возможности пользоваться кожными антисептиками на спиртовой основе. Также в целях профилактики вирусных инфекций стоит регулярно проводить влажную уборку дома и часто проветривать помещение.

В Роспотребнадзоре также напомнили о правилах «респираторного этикета», согласно которому здоровым людям не стоит касаться руками носа, рта и глаз, а больные не должны посещать общественные места без медицинских масок. В случае наличия простудного заболевания необходимо кашлять и чихать в носовые платки (желательно одноразовые), а при их отсутствии — в сгиб локтя.

В начале января в Роспотребнадзоре напомнили, что единственным действительно надежным способом защититься от вируса гриппа является вакцинация. При этом в ведомстве уточнили, что вакцину можно вводить не всем группам людей, так как у некоторых из них могут быть противопоказания, такие как аллергическая реакция на белок куриного яйца, сильная реакция на предыдущее введение вакцины, иммунодефицитные состояния, острая инфекция и другие.