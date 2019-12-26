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Роспотребнадзор напомнил главные мифы о гриппе

В Роспотребнадзоре напомнили гражданам о профилактике гриппа и назвали самые распространенные заблуждения о заболевании.

В первую очередь специалисты развенчали миф о том, что грипп не опасен и пройдет сам по себе. По данным ведомства, вирус гриппа очень опасен и может привести к смерти, особенно среди пожилых людей и маленьких детей. Также болезнь оставляет серьезные осложнения, если ее запустить.

Многие считают, что при гриппе редко бывает высокая температура. В Роспотребнадзоре сообщили, что температура 38,5–39 градусов с первых часов болезни является отличительным признаком заболевания.

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Еще один миф связан с грудным кормлением: нередко звучат фразы, что заболевшая мама должна перестать кормить грудного ребенка. Врачи утверждают обратное: антитела из материнского молока передаются ребенку, поэтому малыш не заражается.

Специалисты посоветовали не принимать жаропонижающие средства, если вы заболели гриппом. По данным исследований, вирус хорошо себя чувствует при нормальной или слегка повышенной температуре. Поэтому принимать таблетки от жара следует, если градусник показывает выше 39 градусов.

В Роспотребнадзоре напомнили и о бессмысленности лечения гриппа антибиотиками. Эти препараты действуют на бактерии, а не на вирусы.

Слухи о том, что вакцина против болезни может вызвать грипп, в ведомстве также опровергли. При вакцинации в организм вводится ослабленный вирус или его части. Они не приводят к заболеванию, но стимулируют выработку антител, которые заблокируют распространение вируса, если он все же попадет в организм.

Ранее в декабре врачи назвали главные ошибки пациентов при лечении гриппа. Среди них медики выделили прием антибиотиков, жаропонижающих, отхаркивающих препаратов.

Теги: грипп, роспотребнадзор
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Врачи назвали главные ошибки в лечении гриппа и ОРВИ
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