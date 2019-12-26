Роспотребнадзор напомнил главные мифы о гриппе

В Роспотребнадзоре напомнили гражданам о профилактике гриппа и назвали самые распространенные заблуждения о заболевании.

В первую очередь специалисты развенчали миф о том, что грипп не опасен и пройдет сам по себе. По данным ведомства, вирус гриппа очень опасен и может привести к смерти, особенно среди пожилых людей и маленьких детей. Также болезнь оставляет серьезные осложнения, если ее запустить.

Многие считают, что при гриппе редко бывает высокая температура. В Роспотребнадзоре сообщили, что температура 38,5–39 градусов с первых часов болезни является отличительным признаком заболевания.

Еще один миф связан с грудным кормлением: нередко звучат фразы, что заболевшая мама должна перестать кормить грудного ребенка. Врачи утверждают обратное: антитела из материнского молока передаются ребенку, поэтому малыш не заражается.