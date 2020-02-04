На Сахалине соцработница похитила у инвалидов свыше 570 тыс. руб.

На Сахалина сотрудница центра соцпомощи похитила у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны деньги на общую сумму свыше 570 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Сахалинской области.

Следствие установило, что работник отделения «Милосердия» госучреждения соцобслуживания «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка» в Холмске под предлогом отсутствия денег пользовалась беспомощностью подопечных и присваивала средства себе.

В связи с этим в отношении подозреваемой было возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В январе полиция Волгограда задержала десять человек по подозрению в мошенничестве на 30 млн руб. Злоумышленники создали центр юридической помощи и выдавали себя за юристов, обманным путем получая деньги со своих клиентов.



