В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников

В Волгограде полиция задержала 10 человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники организовали в Дзержинском районе Волгограда «Региональный центр юридической помощи» и выдавали себя за юристов. Их сообщники размещали объявления в интернете, а также звонили гражданам и, представляясь вымышленными именами, предлагали юридические услуги. Преступники заключали с потерпевшими договоры, условия которых не соблюдались. Когда обманутые люди требовали вернуть деньги, подозреваемые рекомендовали им обратиться в суд.

В связи с этим правоохранительные органы возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Из десяти задержанных трое подозреваемых были арестованы.

В ходе следствия было установлено 50 потерпевших, большинство из которых — пенсионеры и многодетные семьи.

В конце декабря в Москве задержали 46-летнюю женщину, продававшую детям несуществующие билеты на новогоднюю елку. С заявлением о мошенничестве в полицию обратились 18 потерпевших.