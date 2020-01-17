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Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Роскачество рассказало, как защититься от мошенников при использовании банкоматов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков. Эксперты считают, что консультанты в залах могут отпугнуть злоумышленников. Ведомство также рекомендует быть внимательными с устройствами в отдельных помещениях, доступ к которым расположен с улицы. Банк не должен предлагать ввести пин-код для входа в помещение, отмечают специалисты.

Ведомство советует проверять банкоматы на наличие скиммеров (накладок на слоты для считывания карт), а при вводе пин-кода прикрывать клавиатуру рукой. Вставлять карту в устройство специалисты рекомендуют только тогда, когда на экране банкомата появилась заставка банка.

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Клиентам, которые заподозрили, что воспользовались банкоматом с установленными мошенническими устройствами, эксперты рекомендуют заблокировать карту и сообщить о случившемся в банк.

Роскачество также не рекомендует вынимать из банкомата карту, которую забыл забрать предыдущий клиент. «Вполне вероятно, что это мошенническая схема, при которой подразумевается, что сразу объявится хозяин карты со «свидетелем» и обвинит вас в воровстве денежных средств с его счета», — пояснили эксперты. Пользователям, оказавшимся в этой ситуации, следует вызвать полицию, чтобы отпугнуть мошенников.

Теги: Роскачество, банкоматы, мошенники
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