Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Роскачество рассказало, как защититься от мошенников при использовании банкоматов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков. Эксперты считают, что консультанты в залах могут отпугнуть злоумышленников. Ведомство также рекомендует быть внимательными с устройствами в отдельных помещениях, доступ к которым расположен с улицы. Банк не должен предлагать ввести пин-код для входа в помещение, отмечают специалисты.

Ведомство советует проверять банкоматы на наличие скиммеров (накладок на слоты для считывания карт), а при вводе пин-кода прикрывать клавиатуру рукой. Вставлять карту в устройство специалисты рекомендуют только тогда, когда на экране банкомата появилась заставка банка.

Клиентам, которые заподозрили, что воспользовались банкоматом с установленными мошенническими устройствами, эксперты рекомендуют заблокировать карту и сообщить о случившемся в банк.