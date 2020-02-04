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В Китае от коронавируса умерли 425 человек и заразились свыше 20 тысяч

Новые данные по состоянию на 3 февраля приводят китайские власти. Число смертей превысило 400, количество заразившихся превзошло отметку в 20 тысяч
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в стране по состоянию на 3 февраля зарегистрировано 20 438 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters. Число смертей в Китае от этого вируса достигло 425.

Комиссия заявила, что 2788 случаев заражения являются серьезными.

Чуть ранее свои данные представили власти провинции Хубэй, эпицентра нового коронавируса. За сутки число погибших там увеличилось на 64 человека. При этом большинство скончавшихся из столицы провинции Хубэй, города Ухань, откуда, как предполагается, началось распространение вируса. Там за последние сутки умерли 48 человек. В общей сложности 313 из общего числа жертв — скончавшиеся в Ухане.

Материал дополняется.

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