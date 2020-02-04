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Состояние семи российских миллиардеров в январе выросло на $2,7 млрд

Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, тогда как для 16 россиян завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в котором представлена информация о доходах 500 богатейших людей планеты.

В частности, по итогам января на $1,44 млрд выросли активы совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина, главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова — на $600 млн, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова — на $247 млн, вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна — на $237 млн, сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова — на $145 млн, заместителя председателя совета директоров «ФосАгро» Андрея Гурьева — на $38,9 млн, председателя совета директоров ГК «Ренова Виктора Вексельберга — на $22,5 млн.

Финансовые потери понесли совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (минус $2,46 млрд), основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (снижение на $867 млн), председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (минус $976 млн), владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (минус $1,96 млрд), совладелец Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и «Еврохима» Андрей Мельниченко (минус $1,52 млрд), Роман Абрамович (минус $234 млн), владелец «Металлоинвеста» и бенефициар оператора «Мегафон» Алишер Усманов (минус $698 млн), владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (минус $152 млн), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (минус $156 млн), владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев (минус $57,2 млн), акционер Evraz Александр Абрамов (минус $133 млн), совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев (минус $73,1 млн), председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен (минус $155 млн), президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов (минус $918 млн), президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор (минус $54,1 млн).

В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер
Бизнес

В индексе учитывается стоимость компаний, которыми предприниматели владеют как частично, так и полностью. В общей сложности в рейтинге представлены имена 23 граждан России.

Первое место в «Индексе миллиардеров» занял глава американской компании Amazon Джефф Безос со $124 млрд. Его состояние с начала 2020 года увеличилось на $9,28 млрд.

Теги: Bloomberg Billionaires Index, миллиардеры, рейтинг
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