Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

За 2019 год число клиентов российских банков c активами более $1 млн выросло на 23% — до 37 тыс. Среди причин притока — рост благосостояния, продажа бизнеса или недвижимости, а также усиление комплаенса в банках за рубежом

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Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК). Если в 2018 году в России было 30 тыс. банковских клиентов, чьи активы превышают $1 млн, то в 2019 году их число составило 37 тыс. человек. Frank RG фиксирует планомерный рост состоятельных клиентов private banking с 2016 года, когда в российских банках обслуживались 23 тыс. долларовых миллионеров.

Данные для исследования были получены путем опроса кредитных организаций, который проводился в октябре 2019 года — январе 2020 года. Собирались только сведения из подразделений банков, ведущих деятельность по обслуживанию состоятельных физических лиц на территории России. В Frank RG указали, что работающие с российскими миллионерами зарубежные банки (UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank и др.) в исследовании не рассматривались, так как средства их клиентов находятся вне российской юрисдикции.

Общий объем российского рынка банковского обслуживания состоятельных клиентов в 2019 году составил порядка 9,26 трлн руб., оценили аналитики, он вырос на 10%, с 8,41 трлн руб. в 2018 году.

Полученная в исследовании Frank RG оценка долларовых миллионеров среди банковских клиентов сопоставима с данными исследования банка Сredit Suisse, который насчитал в России 40 тыс. человек, имеющих финансовые активы свыше $1 млн. С учетом стоимости нефинансовых активов (недвижимость, бизнес и так далее) долларовых миллионеров в России больше — 246 тыс. человек, подсчитали в Сredit Suisse.