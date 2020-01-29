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Финансы ,  
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Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

За 2019 год число клиентов российских банков c активами более $1 млн выросло на 23% — до 37 тыс. Среди причин притока — рост благосостояния, продажа бизнеса или недвижимости, а также усиление комплаенса в банках за рубежом
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК). Если в 2018 году в России было 30 тыс. банковских клиентов, чьи активы превышают $1 млн, то в 2019 году их число составило 37 тыс. человек. Frank RG фиксирует планомерный рост состоятельных клиентов private banking с 2016 года, когда в российских банках обслуживались 23 тыс. долларовых миллионеров.

Данные для исследования были получены путем опроса кредитных организаций, который проводился в октябре 2019 года — январе 2020 года. Собирались только сведения из подразделений банков, ведущих деятельность по обслуживанию состоятельных физических лиц на территории России. В Frank RG указали, что работающие с российскими миллионерами зарубежные банки (UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank и др.) в исследовании не рассматривались, так как средства их клиентов находятся вне российской юрисдикции.

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Общий объем российского рынка банковского обслуживания состоятельных клиентов в 2019 году составил порядка 9,26 трлн руб., оценили аналитики, он вырос на 10%, с 8,41 трлн руб. в 2018 году.

Полученная в исследовании Frank RG оценка долларовых миллионеров среди банковских клиентов сопоставима с данными исследования банка Сredit Suisse, который насчитал в России 40 тыс. человек, имеющих финансовые активы свыше $1 млн. С учетом стоимости нефинансовых активов (недвижимость, бизнес и так далее) долларовых миллионеров в России больше — 246 тыс. человек, подсчитали в Сredit Suisse.

Рост числа клиентов российского private banking объясняется несколькими факторами, говорит старший аналитик Frank RG Станислав Зайцев: прирост их общего благосостояния, амнистия капитала (декларирование активов в зарубежных юрисдикциях без уплаты налогов за прошедший период), перевод части нефинансовых активов (недвижимость, бизнес и т.п.) в финансовые из-за того, что последние показывают более высокую доходность. Также на рост количества долларовых миллионеров, обслуживающихся в России, оказал влияние комплаенс-контроль в иностранных банках, из-за чего состоятельным людям стало сложно хранить деньги там, и они перевели свои средства в российские кредитные организации, говорит Зайцев. Если иностранцы ослабят эту процедуру, можно ждать небольшого оттока капитала из России в будущем, продолжает он.

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Спектр вопросов, по которым премиальные клиенты обращаются к управляющим капиталом, довольно широк, объясняет партнер и руководитель направления Deloitte Private в СНГ Светлана Борисова. Помимо классического инвестирования это вопросы налогообложения, пересмотр бизнес-структур, особенно той части, которая находится не в России, структурирование личных активов, включая такие активы, как предметы искусства, планирование наследования, перечисляет она, также у состоятельных клиентов есть интерес к проектам в сфере частной филантропии и благотворительности.

Приток клиентов отмечают в Альфа-банке, Промсвязьбанке и ФК «Открытие». При этом руководитель А-Клуба (департамент по управлению крупным частным капиталом Альфа-банка) Алина Назарова отмечает, что рынок сегмента private растет незначительными темпами. «В основном прирост клиентской базы происходит за счет перехода клиентов из одного банка в другой», — рассказала она.

Среди клиентов private banking растет спрос на инвестиционные продукты, которые могут показать доходность выше, чем депозиты, ставки по которым снижаются и зависят от ключевой ставки, отмечает представитель Промсвязьбанка. За последние десять лет предпочтения клиентов private изменились, продолжает Назарова из Альфа-банка: «Они получили инвестиционный опыт, в их жизнь пришли такие термины как ЗПИФы, венчурные фонды, криптовалюта и филантропия». К основным изменениям Назарова относит увеличение доли инвестиционных инструментов в общих портфелях активов клиентов и расширение горизонта инвестирования — было 3–3,5 года, теперь более долгий срок.

Остальные крупнейшие банки не ответили на запросы РБК.

Автор: Евгения Чернышова
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