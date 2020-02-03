Путин и саудовский король договорились о координации в формате ОПЕК+

Владимир Путин и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора подтвердили двухстороннюю готовность координировать свои действия в формате cделки ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового рынка нефти.

Как сообщается на сайте Кремля, стороны обсудили текущую ситуацию на рынке углеводородов, переговоры прошли по инициативе Эр-Рияда. «Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в заявлении.

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе сегодняшних торгов в понедельник, 3 февраля, опустилась на 3,4% — до $54,7 за баррель. Топливо марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) также снизилось в цене на 2,1% — до $50,5 за баррель. Это происходит на фоне снижения потребление нефти в Китае на 20% — до 3 млн барр. — из-за вспышки коронавируса типа 2019-nCoV. В среднем с начала 2020 года стоимость нефти марки Brent на торгах снизилась почти на 12% — до $58,16 за баррель.