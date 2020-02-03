Ростуризм сообщил о возвращении из Китая всех организованных туристов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Все организованные группы туристов, которые находились в Китае, вернулись в Россию. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по туризму (Ростуризм), которое поступило в РБК.

«По состоянию на 3 февраля организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет», — утверждает ведомство.

Последний рейс с туристами авиакомпании Azur Air приземлился в аэропорту Внуково утром 3 февраля. Всего авиакомпании вывезли из Китая 5,6 тыс. российских организованных туристов (количество приводится по состоянию на 27 января).

Россия ограничила авиасообщение с Китаем 1 февраля. Под запрет перевозить пассажиров в КНР попали все регулярные рейсы, кроме рейсов «Аэрофлота» и четырех китайских авиакомпаний. Позже стало известно о том, что Россия решила приостановить и чартерные рейсы в Китай с 14 февраля.