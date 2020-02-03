Мишустин в апреле впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе кабмина

Фото: сайт Государственной Думы ФС РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин впервые выступит в Государственной думе с отчетом о работе правительства 15 апреля. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Госдумы.

Володин отметил, что предложения для подготовки отчета кабмина будут поданы от политических фракций. «В будущем мы еще раз к этому вопросу вернемся, потому что нам необходимо утвердить окончательно регламент проведения отчета правительства», — уточнил он.

Мишустин был назначен главой кабмина 16 января, после того как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку. Ранее Мишустин занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы.

Состав нового правительства был утвержден 21 января, первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Кроме того, вице-премьерами были назначены Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.