Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 12:12
Изготовители оценили затраты на изготовление автономеров с новыми кодами Общество, 19:47 Самолет Air Canada вернется в Мадрид из-за частичного разрушения шасси Общество, 19:39 Российская компания потребовала от партии Ле Пен вернуть долг по кредиту Политика, 19:22 Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут по 17 матчей Евро-2020 Спорт, 19:15 Ростуризм сообщил о возвращении из Китая всех организованных туристов Общество, 19:15 На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов Общество, 19:04 Власти пообещали вылечить зараженных коронавирусом иностранцев в России Политика, 19:01 Мишустин в апреле впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе кабмина Политика, 18:59 Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП Экономика, 18:55 Azur Air вывезла всех пассажиров с китайского Хайнаня Общество, 18:46 Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции Общество, 18:45 Замгенпрокурора потребовал смягчить «чрезмерно суровый» приговор Котову Общество, 18:44 S7 приостановит полеты в Китай и Гонконг Общество, 18:34 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:30
Политика ,  
0 

Мишустин в апреле впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе кабмина

Фото: сайт Государственной Думы ФС РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин впервые выступит в Государственной думе с отчетом о работе правительства 15 апреля. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Госдумы.

Володин отметил, что предложения для подготовки отчета кабмина будут поданы от политических фракций. «В будущем мы еще раз к этому вопросу вернемся, потому что нам необходимо утвердить окончательно регламент проведения отчета правительства», — уточнил он.

Мишустин потребовал от министров доступно объяснять людям свои действия
Политика

Мишустин был назначен главой кабмина 16 января, после того как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку. Ранее Мишустин занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы.

Состав нового правительства был утвержден 21 января, первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Кроме того, вице-премьерами были назначены Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

Теги: Михаил Мишустин, Госдума, отчет правительства
Материалы по теме
Мишустин поручил подготовить ввоз не зарегистрированных в России лекарств
Общество
Мишустин предложил создать центр технологических компетенций в ЕврАзЭС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter