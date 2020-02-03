Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России

Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС )

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу бывший генпрокурор Юрий Чайка остался в Совбезе, но в качестве полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Кроме того, президент исключил из состава Совбеза бывшего министра юстиции Александра Коновалова и экс-полпреда в СКФО Александра Матовникова.

Краснов был назначен генпрокурором страны 22 января 2020 года. До этого он занимал должность заместителя председателя Следственного комитета. На своем посту Краснов курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.

Чуйченко вступил в должность главы Минюста 21 января 2020 года, когда был утвержден новый состав кабмина во главе с Михаилом Мишустиным. Бывшее правительство Дмитрий Медведева ушло в отставку 15 января после послания Путина к Федеральному собранию.