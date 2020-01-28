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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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У подозреваемых по делу о крушении Boeing в Донбассе появился защитник

Юридическая фирма сообщила в Окружной суд Гааги о намерении вступить в процесс в качестве защитника. Но кого из четверых обвиняемых она планирует представлять, не объявят до начала слушаний 9 марта 2020 года
На месте падения пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» Boeing 777 (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

В окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении 17 июля 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, обратилась юридическая фирма, намеренная защищать как минимум одного из ответчиков, сообщает «РИА Новости».

«В окружной суд Гааги обратилась юридическая фирма. Они заявили, что намерены защищать ответчика по данному делу. Это единственное, что мы знаем. Мы не знаем, будет ли этот подозреваемый участвовать в судебных слушаниях в марте», — заявила агентству координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.

Сообщение об обращении юридической фирмы, намеренной выступить на стороне защиты, опубликовано на сайте окружного суда Гааги. При этом подчеркивается, что до начала публичных слушаний ни название фирмы, ни имя ее возможного клиента или клиентов раскрыты не будут.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены четверым подозреваемым: бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему главе военной разведки ДНР Сергею Дубинскому, его заместителю Олегу Пулатову и еще одному подчиненному Дубинского — Леониду Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют гражданство России, где и находятся в настоящий момент, Харченко — гражданин Украины и находится на востоке этой страны, заявил тогда глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.

Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея
Фотогалерея 

На сайте окружного суда Гааги отмечается, что подозреваемые могут явиться в суд лично, однако могут также участвовать в процессе по видеосвязи либо через своих представителей. В случае же неявки суд может рассмотреть их дело in absentia, то есть заочно.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории ДНР. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Международная Совместная следственная группа (JIT), которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов при участии правоохранителей из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, в 2018 году сообщила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.

Автор: Евгений Калюков
Теги: крушение Boeing в Донбассе, Донбасс, Нидерланды
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