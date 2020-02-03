В кабмине не нашли оснований для новых ограничений из-за коронавируса

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Оснований для введения дополнительных ограничительных мер из-за распространения нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, пока нет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

«Когда речь идет о жестком режиме, то речь идет о чрезвычайной ситуации. Таковой пока у нас нет, и соответственно оснований для того, чтобы вводить какие-то ограничительные меры внутри страны, кроме тех, которые уже ввели, на сегодняшний день нет», — сказала Голикова.

Она также отметила, что в настоящий момент нет оснований для полного закрытия авиасообщения с Китаем.

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