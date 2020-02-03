Россия передала странам СНГ и ЕАЭС средства для диагностики коронавируса

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Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса 2019-nCoV, разработанные государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тест-системы уже переданы властям Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. В ближайшее время их поставят также в Киргизию и Таджикистан.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила центр «Вектор» в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике коронавируса. В организации отметили, что «Вектор» разработал две современные тест-системы для выявления этой инфекции. А страны, которым необходима диагностика, могут обратиться в научный центр, который проведет исследование в кратчайшие сроки.