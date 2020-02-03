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Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса из КНР. Об этом сообщается на сайте администрации Забайкальского края.

«С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия», — говорится в сообщении.

Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем
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В администрации отметили, что пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, которые были куплены в России. При этом сборы и платы удерживаться не будут.

Накануне РЖД сообщили, что с 3 февраля до особого указания приостанавливается движение пассажирских поездов в Китай. В компании отметили, что это связано с распространением нового коронавируса.

Как живет город Ухань после закрытия из-за коронавируса. Фоторепортаж
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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка нового типа коронавируса. Затем случаи заболевания начали фиксировать в других регионах страны и государствах. В частности, в США, Таиланде, Сингапуре, Германии и других. По последним данным, коронавирусом заразились более 17 тыс. человек и погибли более 360.

Первые два случая заражения выявили в России в конце января. Заболели граждане Китая в Тюменской области и Забайкальском крае. Правительство внесло коронавирус в перечень опасных болезней для окружающих.

Теги: Москва, Пекин, поезд
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