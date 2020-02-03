Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса из КНР. Об этом сообщается на сайте администрации Забайкальского края.

«С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, которые были куплены в России. При этом сборы и платы удерживаться не будут.

Накануне РЖД сообщили, что с 3 февраля до особого указания приостанавливается движение пассажирских поездов в Китай. В компании отметили, что это связано с распространением нового коронавируса.