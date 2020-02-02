СМИ показали кадры аварии на северо-западе Москвы

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры аварии, которая произошла на улице Свободы в Москве. В результате ДТП погибли два человека и еще один пострадал.

В ролике видно, как автомобиль занесло. Он выехал с дороги и боком врезался в дерево. В итоге машину разорвало пополам.

В московском управлении ГИБДД сообщали, что авария произошла недалеко от дома № 79 на улице Свободы. В ДТП попала машина марки Infiniti. По предварительным данным ведомства, водитель не справился с управлением.

В конце января шесть автомобилей попали в ДТП на Бутырской улице на севере Москвы. Погиб один человек и еще двое пострадали, в том числе несовершеннолетний. В видео, опубликованном столичной Госавтоинспекцией, показано, что одна из машин по касательной задела стоящую на перекрестке легковушку, после чего врезалась в другой автомобиль. Участники ДТП задели еще три машины. В ЦОДД рассказали, что виновнику аварии за год выписали 650 штрафов.