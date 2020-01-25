В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек

В результате аварии с участием шести автомобилей в северной части столицы погиб человек. Об этом сообщает московская ГИБДД в Twitter.

Инцидент произошел на улице Бутырской около дома № 84 в 22:44. Столкнулись шесть автомобилей. Один человек погиб, еще двое получили травмы. В полиции отметили, что один из пострадавших — несовершеннолетний.

На кадрах с камер наблюдения, опубликованных ГИБДД, видно, как автомобиль на высокой скорости по касательной задевает стоящую на перекрестке легковушку, после чего лоб в лоб врезается во встречную машину. Участники аварии задевают еще три машины.

23 января на 43-м километре Калужского шоссе в Москве столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб один и пострадали еще два человека.