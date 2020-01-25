Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель за год получил 650 штрафов

Водителю BMW, устроившему смертельное ДТП с участием шести машин в Москве, за год выписали 650 штрафов. Об этом сообщил замначальника Ситуационного центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин в Facebook.

«За год получено более 650 штрафов, причем не мелочи, по всему спектру нарушений — от выделенки до превышения более чем на 60 км/ч. Большая часть не оплачена даже», — отметил он.

По словам Евсина, за десять минут до ДТП, случившегося 25 января, автомобиль также ехал со скоростью 150 км/ч по Дмитровскому шоссе.

Он обвинил ЦОДД и ГИБДД в том, что, «карая» добропорядочных водителей за мелкие нарушения, они закрывают глаза на «отпетых негодяев» на дороге. Глава ЦОДДа назвал крупной недоработкой то, что водитель BMW до сих пор ездил по Москве, несмотря на количество выписанных ранее штрафов. Евсин призвал наказывать таких водителей чрезвычайно строго.