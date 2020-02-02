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В ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека

На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием иномарки, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.

По данным ГИБДД, авария произошло в 15:27 недалеко от дома 79 на улице Свободы (станция метро «Планерная»).

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Предварительно установлено, что водитель Infiniti не справился с управлением и врезался в дерево.

«В результате ДТП два человека погибли и еще один пострадал», — говорится в сообщении. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Теги: Москва, ДТП, погибшие
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