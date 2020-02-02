Менеджер назвала причину госпитализации певицы МакSим

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, находится в больнице в связи с плановым обследованием. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на менеджера исполнительницы Маргариту Соколову.

По ее словам, сообщения о том, что певица была экстренно госпитализирована в медучреждение с адскими болями, преувеличены.

Сейчас МакSим находится под наблюдением врачей, которые ранее посоветовали ей приостановить концертную деятельность.

«Она легла на лечение, и врачи, глядя на результаты диагностики, порекомендовали ей полностью сосредоточиться на лечении и реабилитации», — сказала Соколова.