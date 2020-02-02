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Менеджер назвала причину госпитализации певицы МакSим

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, находится в больнице в связи с плановым обследованием. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на менеджера исполнительницы Маргариту Соколову.

По ее словам, сообщения о том, что певица была экстренно госпитализирована в медучреждение с адскими болями, преувеличены.

Сейчас МакSим находится под наблюдением врачей, которые ранее посоветовали ей приостановить концертную деятельность.

«Она легла на лечение, и врачи, глядя на результаты диагностики, порекомендовали ей полностью сосредоточиться на лечении и реабилитации», — сказала Соколова.

Представитель МакSим сообщила о краткосрочной потере памяти у певицы
Общество

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Накануне менеджер певицы сообщила, что МакSим временно покинет сцену из-за проблем со здоровьем, которые вызваны серьезным ДТП в апреле 2019 года. Исполнительница ехала в аэропорт, чтобы успеть на съемки своего клипа в Москве.

МакSим получила множественные ушибы и краткосрочную потерю памяти из-за удара головой. Она рассказала, что спаслась только благодаря ремням безопасности.

Теги: певица, МакSим, госпитализация
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Певица МакSим попала в ДТП
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Представитель МакSим сообщила о краткосрочной потере памяти у певицы
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